Eine Verbraucherumfrage der Bank zeigt, dass die Sorgen über die Lebenshaltungskosten zwar bestehen bleiben, aber die Zuversicht der Verbraucher in Bezug auf steigende Hauspreise zunimmt. Zudem planen Verbraucher, mehr für Urlaubsreisen auszugeben, während sie bei Restaurantbesuchen sparen wollen.

Die Banker loben Ubisoft für seine robusten Verbraucherausgaben im Bereich Videospiele – mit einem prognostizierten Kursziel, das laut HSBC ein Aufwärtspotenzial von circa 85 Prozent bietet. Das Unternehmen, bekannt für erfolgreiche Spiele-Franchises und die kürzlich angekündigte Nutzung generativer KI zur Entwicklung von Spiele-Handlungssträngen, bestätige seine starke Marktposition.

Das von FactSet ermittelte Kurspotenzial von 23 Schätzungen beträgt etwas mehr als 50 Prozent. Jedoch empfiehlt die Hälfte der Analysten, die Aktie zu halten. Ein für das Jahr 2024 vorhergesagtes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,2 ist aus Marktsicht aber kein schlechtes.

Für Avolta (ex Dufry), einen Betreiber von über 2.300 Läden in Flughäfen und touristischen Destinationen weltweit, sieht HSBC ein Aufwärtspotenzial von etwa 70 Prozent. Die Aktie sei trotz positiver Gewinnrevisionen unterbewertet geblieben, was auf ein mangelndes Investoreninteresse zurückgeführt wird.

Das aus 13 auf FactSet erfassten Analystenschätzungen mittlere Kursziel beträgt knapp 50 Schweizer Franken (51 Euro). Damit liegt das durchschnittliche Aufwärtspotenzial der Aktie 30 Prozent unter der Prognose der HSBC-Analysten. Das für das laufende Jahr prognostizierte KGV beträgt 13,7. 9 von 13 Marktexperten bewerten die Aktie mit Buy oder Overweight.

Diese Empfehlungen spiegeln die Überzeugung von HSBC wider, dass sich durch die wirtschaftliche "neue Normalität" spezifische Sektoren – insbesondere Videospiele und Reisen – als attraktive Investitionsmöglichkeiten erweisen, unterstützt durch Verbrauchertrends und eine zunehmende Zuversicht in die Erholung des Marktes.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

