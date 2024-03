Fokus auf OT-Netzwerksicherheit der nächsten Generation

TAIPEH, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Industrie durchläuft einen rasanten Wandel, der von immer mehr Geräten des Industrial Internet of Things (IIoT) vorangetrieben wird. Dieses vernetzte Ökosystem verspricht zwar mehr Effizienz und Produktivität, stellt uns aber auch vor eine große Herausforderung: Sicherheit. Der Schutz sensibler Daten, die Gewährleistung der betrieblichen Integrität und der Schutz kritischer Anlagen sind im IIoT-Zeitalter von zentraler Bedeutung. Da die OT-Netzwerke in der Produktion immer enger miteinander verbunden und immer stärker auf digitale Technologien angewiesen sind, werden sie auch anfälliger für Cyberbedrohungen. Industrie 4.0 unterstreicht den Bedarf an robusten Cybersicherheitsmaßnahmen in OT-Netzwerken. Sicherheitsprotokolle wie Netzwerksegmentierung, Firewalls, Intrusion Detection Systeme und Verschlüsselungstechniken müssen implementiert werden, um kritische industrielle Prozesse vor Cyberangriffen zu schützen.

Eine OT-Sicherheitslösung von NEXCOM: ISA 141

Mit dem hochmodernen Sicherheitsrouter ISA 141 gibt NEXCOM eine Antwort auf diese Herausforderungen und stellt eine umfassende Lösung zur Stärkung der OT-Sicherheit und des Schutzes wichtiger Assets in industriellen Umgebungen bereit. Das Herzstück des ISA 141 ist Intels Quad-Core-Prozessor Atom x6413E, eine robuste Engine, die die Rechenanforderungen in industriellen Umgebungen erfüllt. Dieser Prozessor sorgt nicht nur für eine nahtlose Datenverarbeitung, sondern unterstützt auch das eingebettete Out-of-Band-Management (OOB), ein wichtiger Aspekt für effiziente industrielle Abläufe und den Schutz wichtiger Anlagen. Die OOB-Verwaltung vereinfacht die Überwachung und Verwaltung von Geräten und erleichtert Remote-Aktionen wie das Einschalten, Herunterfahren und Neustarten – entscheidend für eine verbesserte OT-Sicherheit. Zu den weiteren Funktionsmerkmalen des ISA 141 gehören:

Zuverlässiges Backbone: Drei 1GbE-Anschlüsse bieten eine zuverlässige Basis für den Datenaustausch innerhalb des OT-Netzwerks.

Verbesserte Flexibilität: Ein Kupfer- und Glasfaser-Kombiport erfüllt verschiedene Konnektivitätsanforderungen, sodass der Router den von einer Vielzahl von IIoT-Geräten erzeugten Datenverkehr effizient bewältigen kann, was zu einer robusten OT- und ICS-Sicherheit beiträgt.