Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen ein deutlich unter Vorjahr liegendes Vorsteuerergebnis von 1,12 Mio. Euro (GJ 2022: 39,21 Mio. Euro) verbucht und demnach für 2024 eine strategische Neuausrichtung angekündigt. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe die UmweltBank Anfang März über die strategische Neuausrichtung informiert. Gleichzeitig sei für das Geschäftsjahr 2024 ein Vorsteuerergebnis von -15 bis -20 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. Bei den Ertrags- und Ergebnisschätzungen habe sich GBC unter anderem an dieser Guidance orientiert. Für 2024 werde folglich nur ein leicht steigendes Zinsergebnis erwartet, während in den Geschäftsjahren 2025 und 2026 das Zinsergebnis wieder an Dynamik gewinnen solle. Basis hierfür seien Konditionsverbesserungen auf der Kreditseite und die Annahme einer Stabilisierung der Zinskosten auf der Ebene der Kundeneinlagen. Zudem gehe GBC von einem starken Anstieg der Kundeneinlagen aus. Demgegenüber dürfe die Investition für die digitalen Prozesse sowie in den Ausbau der Kundeneinlagen zu deutlichen Kostensteigerungen führen. Für die Bewertung der UmweltBank AG habe das Analystenteam ein Residual-Einkommens-Modell herangezogen, wobei mittels der Differenz aus Eigenkapitalrendite und Eigenkapitalkosten die Überschussrendite der Schätzperioden bestimmt werde. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 9,60 Euro (zuvor: 13,80 Euro), vergeben aber unverändert das Rating „Kaufen“.



Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,02 % und einem Kurs von 7,76EUR auf Tradegate (26. März 2024, 14:34 Uhr) gehandelt.