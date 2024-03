Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Die Pharmabranche ist eine Schlüsselindustrie für die deutscheWirtschaft und sichert die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Doch iminternationalen Standort-Wettbewerb droht Deutschland zurückzufallen, zeigt dieStudie "Gesundheitsstandort Deutschland: Entwicklungen und Potenziale - DieRolle der Pharmaindustrie für Wirtschaft und Gesellschaft" des Instituts derdeutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag von Pfizer. Um langfristig erfolgreich zubleiben, müssen der Studie zufolge entlang der gesamten Wertschöpfungskettejetzt die richtigen Impulse seitens Politik und Wirtschaft gesetzt werden. Alseinen wichtigen Hebel für eine gestärkte Pharmaindustrie sehen die Autor:innendie Translation von heimischer Grundlagenforschung in angewandte und klinischeForschung.Die Pharmaindustrie zählt zu den produktivsten und investitionsstärkstenBranchen des verarbeitenden Gewerbes. Gleichzeitig schafft sie hochqualifizierteArbeitsplätze mit hohem Lohnniveau und ist äußerst wertschöpfungsstark: Im Jahr2022 waren insgesamt rund 142.000 Menschen in der deutschen Pharmaindustriebeschäftigt und erwirtschafteten mit knapp 30 Milliarden Euro rund ein Prozentder gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland. Im europäischenStandortvergleich liegt sie damit in puncto Wertschöpfung nach der Schweiz anzweiter Stelle und nimmt so auch in Europa eine wichtige Rolle ein." Deutschland ist für pharmazeutische Unternehmen ein attraktiver Forschungs-und Produktionsstandort. Ein bislang verlässlicher Schutz geistigen Eigentums,hervorragend ausgebildete Fachkräfte und ein dichtes Netz an renommiertenForschungsinstituten sowie die Nähe zu wichtigen Zulieferindustrien sind nureinige entscheidende Parameter ", so Dr. Jasmina Kirchhoff, Projektleiterin amInstitut der deutschen Wirtschaft.Attraktivitätseinbußen im internationalen WettbewerbWährend sich die Herstellung von Generika im Laufe der letzten 20 Jahre nachAsien verlagert hat, hat sich Europa auf die Entwicklung und Produktioninnovativer, technisch komplexer Präparate spezialisiert. Nach den USA sind inDeutschland die meisten Produktionsstätten für biopharmazeutische Wirkstoffeweltweit angesiedelt. In Deutschland entwickelte und produzierte pharmazeutischeProdukte sind international gefragt: Das deutsche Exportvolumen ist mit 122Milliarden Euro eineinhalb Mal so hoch wie die Einfuhren dieser Produkte. Dasinnovative Geschäftsmodell erfordert eine kontinuierlich starke Forschungs- undEntwicklungsleistung, hierfür werden fast 12 Prozent des Branchenumsatzes derPharmaindustrie aufgewendet - deutlich mehr als in jeder anderen Branche desverarbeitenden Gewerbes.