Der kanadische Kupferproduzent Hudbay Minerals notierte Anfang November 2023 noch bei knapp 4 US-Dollar und konnte sich seither aufgrund der positiven Rahmenbedingungen mehr als verdoppeln. Erst gestern wurde an dieser Stelle mit Ivanhoe Mines ein Kupferproduzent thematisiert , der eine ganz ähnliche Performance aufwies. Und auch hier stellt sich die Frage: Was ist nach der Rallye noch drin?

Kupfer hat mit dem Ausbruch über die 4 US-Dollar / lb die Tür zu weiteren Preissteigerungen aufgestoßen. Damit besteht nun die Chance, dass Kupfer in den Bereich von 4,5 US-Dollar vordringen kann. Auch eine Bewegung in Richtung 5 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Sollte sich zudem das von nicht wenigen Analysten erwartete Defizit am Kupfermarkt einstellen, könnte es noch deutlich darüber hinaus gehen. Lesen Sie hierzu den Artikel: „Goldalternative: Kupfer startet durch“.

Hudbay Minerals – Viel mehr als „nur“ Kupfer

Hudbay Minerals hat ein erlesenes Portfolio von produzierenden Minen. Das Unternehmen betreibt die beiden kanadischen Minen Copper Mountain und Snow Lake sowie die peruanische Mine Constancia. Die drei Minen bestechen durch ihre Langlebigkeit und sind zudem reich an Nebenprodukten, wie Gold, Silber, Zink und Molybdän. Das wirkt sich wiederum positiv auf die Produktionskosten aus.

Um das einmal mit Zahlen zu untermauern: Hudbay Minerals plant für das Jahr 2024 mit einer Kupferproduktion in einer Spanne von 137.000 bis 176.000 Tonnen, mit einer Goldproduktion in einer Spanne von 263.000 bis 319.000 Unzen, mit einer Silberproduktion in einer Spanne von 3,550 Mio. Unzen bis 4,455 Mio. Unzen, mit einer Zinkproduktion in einer Spanne von 27.000 bis 35.000 Tonnen und einer Molybdänproduktion in einer Spanne von 1.250 Tonnen bis 1.500 Tonnen.

Ein Blick in die Bücher

Im Jahr 2023 produzierte Hudbay Minerals 131.700 Tonnen Kupfer, 310.400 Unzen Gold, 3,575 Mio. Unzen Silber und 34.600 Tonnen Zink. Die AISC lagen bei schlanken 1,92 US-Dollar / lb Kupfer.

Hudbay Minerals verzeichnete im abgelaufenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 1,690 Mrd. US-Dollar, nach 1,461 Mrd. US-Dollar in 2022. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 647,8 Mio. US-Dollar, nach 475,9 Mio. US-Dollar in 2022. Unterm Strich verblieb für das Geschäftsjahr 2023 ein Gewinn in Höhe von 69,543 Mio. US-Dollar, nach 70,382 Mio. US-Dollar im Jahr 2022. Das EPS verringerte sich entsprechend von 0,27 US-Dollar in 2022 auf 0,22 US-Dollar in 2023. Hudbay Minerals wies für das Jahr 2023 einen operativen cash flow in Höhe von 570 Mio. US-Dollar aus, nach 391,7 Mio. US-Dollar in 2022.

Fazit

Hudbay Minerals ist ein exzellent aufgestellter Rohstoffkonzern. Kostengünstig produzierende Minen mit vergleichsweise langer Lebensdauer bilden das Fundament und machen die Aktie auf lange Sicht interessant. Hudbay Minerals sollte von einer breiten Rallye bei Industrie- und Edelmetallen besonders profitieren können. Auch Analysten honorieren die Perspektiven. So stufte die Bank of America die Aktie kürzlich von „neutral“ auf „buy“ hoch bei einem Kursziel von 9 US-Dollar.

Ähnlich wie gestern bei Ivanhoe Mines muss auch bei Hudbay Minerals angemerkt werden, dass über die Kursrallye der letzten Wochen und Monate ein Großteil der Erwartungen eingepreist wurde und erst eine weitere Ausdehnung der Rallye bei Kupfer, Gold & Co. der Aktie eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ermöglichen dürfte. Kurzfristig ist daher durchaus mit einer Konsolidierung zu rechnen, zumal die Aktie nun den wichtigen Widerstandsbereich 8,0 US-Dollar / 8,5 US-Dollar erreicht hat. Idealerweise halten bereits die 7 US-Dollar etwaigen Konsolidierungsbestrebungen stand. Sollte es darunter gehen, ist mit weiteren Abgaben in Richtung 6,3 US-Dollar / 6,0 US-Dollar zu rechnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

