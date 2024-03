Im Januar 2024 veröffentlichte der Ontario Geological Survey (OGS) seinen Bericht „2023-2024 Recommendations for Exploration“, der auf dem Resident Geologist Program (RGP) beruht und die vorhandenen geologischen und mineralischen Explorationsdaten des OGS sowie Datenmaterial von Feldexplorationsaktivitäten berücksichtigt. Besonders hervorgehoben wird das Lithium-Cäsium-Tantal-(LCT)-Pegmatit-Potenzial in den Gebieten Witchwood und Morden Lake in der Unterprovinz Eastern English River, die sich in unmittelbarer Nähe des unternehmenseigenen Projekts Lidstone befinden (Quellenangabe: Bericht mit dem Titel „LCT-Type Pegmatite Potential in the Witchwood and Morden Lake Areas, Eastern English River Subprovince, Ontario Geological Survey Resident Geologist Program, Recommendations for Exploration 2023-2024“).

Die Explorationsempfehlungen in diesem Bericht beruhen auf Feldarbeiten und Probenahmen, die von OGS während der Feldsaison 2023 durchgeführt wurden, sowie auf historischen Explorationen und geologischen Untersuchungen in der Gegend. Zu den für die Exploration in Betracht gezogenen Gebieten gehörten die Gebiete Witchwood und Morden Lake, die viele regionale Merkmale aufweisen, die für Pegmatite mit seltenen Elementen günstig sind. Dazu zählt auch das Vorkommen von metasedimentären und metavulkanischen Gesteinen in der Nähe von peraluminösen Granitplutonen, die sich in der Nähe der Grenze der Subprovinz befinden. Die gesammelten Pegmatitproben bestanden aus grobkörnigem Muskovit und möglicherweise Apatit und wurden an der Oberfläche entnommen (Abbildung 1).