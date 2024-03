HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 75 auf 78 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wenngleich der Mobilfunker in den vergangenen Monaten viel unternommen habe - der Verkauf des Spanien-Geschäfts stehe kurz bevor, der Verkauf des Italien-Geschäfts sei angekündigt - blieben reichlich operative Risiken in den kommenden Monaten, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei nennt der Experte das deutsche Kabelgeschäft. Zudem gebe es Wechselkursrisiken, insbesondere mit Blick auf die Türkei und Ägypten./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 0,810EUR auf Tradegate (27. März 2024, 10:50 Uhr) gehandelt.