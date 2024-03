ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Disney von 120 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bleibe optimistisch für den Unterhaltungskonzern und sehe etliche Treiber für steigende Gewinnschätzungen in den kommenden Quartalen, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 22:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 22:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 112,5USD auf Tradegate (27. März 2024, 14:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: John Hodulik

Analysiertes Unternehmen: WALT DISNEY COMPANY (THE)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 120

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m