Schlichtung für Lufthansa-Bodenpersonal läuft wie geplant Die Schlichtung im Tarifkonflikt des Lufthansa -Bodenpersonals läuft wie geplant. Die Gespräche unter Leitung der Schlichter Bodo Ramelow und Frank-Jürgen Weise dauerten am Mittwoch den dritten Tag in Folge an, wie die Lufthansa und die Gewerkschaft …