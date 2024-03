Metallurgietests auf Bluebird liefern wirtschaftliches Kupfer-Gold-Konzentrat

Der australische Kupferexplorer Tennant Minerals Ltd. (ASX: TMS; FRA: UH7A) hat erste Diamantbohrkernproben seiner hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird im Northern Territory erfolgreich metallurgisch getestet. Die aus vier Proben mittels konventioneller Flotation gewonnenen Kupfer-Goldkonzentrate lieferten hohe Gehalte von 23% Cu und 1,5 g/t Gold und sind bei den aktuellen Kupfer- und Goldpreisen potenziell wirtschaftlich. 97% des Kupfers konnte aus der Probe extrahiert werden. Die Goldgewinnungsrate im Flotationskonzentrat war mit 66 % beträchtlich. Das Unternehmen ist zuversichtlich, die Ergebnisse weiter verbessern zu können.

Das Schwerkraftkonzentrat enthielt 32,6 % des Goldes und 15,7 % des Kupfers. Durch eine intensive Cyanidationslaugung des Schwerkraftkonzentrats konnten 90,2 % des im Schwerkraftkreislauf enthaltenen Goldes gewonnen werden. Bei weiteren Arbeiten werden zusätzliche Schwerkraftkonzentrations- und Laugungsstufen in Verbindung mit der Flotation untersucht werden, um die Goldgewinnungsrate möglicherweise zu steigern. Der erste Bericht des metallurgischen Beratungsunternehmens Strategic Metallurgy zeigt, dass diese positiven Ergebnisse der ersten (gröberen) Flotationstests und der Schwerkraft- und Cyanidationslaugungstests an den Kernproben von Bluebird höchstwahrscheinlich in der „saubereren“ Flotationsphase weiter verbessert werden können.

Vincent Algar, CEO von Tennant Minerals, kommentierte: „Die bedeutsamen ersten Kupferflotationsergebnisse mit 23 % Kupfer und 1,5 g/t Gold im Konzentrat sowie die hohen Kupfergewinnungsraten von bis zu 97 % sind äußerst vielversprechend und weisen auf das Potenzial für positive Ergebnisse zukünftiger wirtschaftlicher Studien hinsichtlich des Abbaus und der Gewinnung eines verkaufsfähigen Kupfer- und Goldkonzentrats hin.“

Die positiven metallurgischen Ergebnisse sind für das Unternehmen ein starker Anreiz, die Bohrungen fortzusetzen. Mehrere Bohrabschnitte bei Bluebird haben bereits die Entdeckung einer hochgradigen Kupfer- und Goldmineralisierung auf einer Streichenlänge von 500 m und in einer Tiefe von über 300 m bestätigt, wobei ein weiteres Expansionspotenzial in einer Tiefe von über 400 m und entlang einer Streichenlänge von über 800 m nachgewiesen wurde.

Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, in den kommenden Wochen, zu Beginn der Trockenzeit im Northern Territory, mit weiteren Bohrungen bei Bluebird und entlang des äußerst vielversprechenden, 2,5 km langen Korridors Bluebird-Perseverance zu beginnen. Die Bohrungen innerhalb des Korridors Bluebird-Perseverance im Jahr 2024 verfolgen zwei Ziele: Tennant will eine erste Mineralressource für das Bluebird-Projekt definieren. Außerdem sollen eine Reihe von „Bluebird-ähnlichen“ Zielen entlang des Streichens und in der Tiefe getestet werden.



Abbildung 1: Längsprojektion von Bluebird mit den herausragenden hochgradigen Abschnitten bei Bluebird und den geplanten Bohrungen zur Erweiterung des Profils

Fazit: Kupfer kostet mehr als 4 US$ pro Pfund. Gold notiert bei einem historischen Allzeithoch von knapp unter 2200 US$ - und auch in australischen Dollar ist Gold so teuer wie noch nie: gestern wurden 3.334 AUD pro Unze Gold bezahlt. Damit sind die Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines potenziellen Stand-Alone-Betriebs auf dem Bluebird-Projekt von Tennant Minerals historisch günstig. Es ist wenig überraschend, dass die ersten metallurgischen Tests erfolgreich ausgefallen sind, wenn man bedenkt, dass die bei Bluebird durchteufte Mineralisierung typisch für andere hochgradige Kupfer-Gold-Erzkörper ist, die zuvor im Mineralfeld Tennant Creek abgebaut wurden. Das historische Bergbaucamp hat zwischen 1934 und 2005 mehr als 5,5 Mio. Unzen Gold und über 700kt Kupfer produziert. Wenn Tennant mit der ersten Mineralressource genügend kritische Masse nachweist, könnte Bluebird am Beginn einer Renaissance des Tennant Creek Mineralfeld stehen, denn es spricht viel dafür, dass es entlang des entlang des 2,5 km langen Korridors Bluebird-Perseverance weitere Bluebird ähnliche Lagerstätten geben könnte. Tennant ist das erste Unternehmen, das diese Hypothese mit modernen Explorationsmethoden verfolgt. Aus diesem Grund könnte die Tennant-Story in Zukunft viel größer werden als es die bisherige Geschichte des Tennant Creek Mineralfelds vermuten lässt.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Tennant Minerals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Tennant Minerals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.