Nach Darstellung von SMC-Research habe die Staige One AG mit der Gewinnung von LingXi Technology als Kunden einen wichtigen strategischen Erfolg erzielt, der das weitere Wachstum stützen sollte. Zugleich markiere dieser Abschluss eine strategische Neuausrichtung in Richtung vom Großkundengeschäft, dem der SMC-Analyst Adam Jakubowski zwar ein geringeres mengenmäßiges Wachstumspozential, dafür aber einen größeren Margenspielraum zutraut.

Als Anbieter von KI-gestützten Kameras für die autonome Aufzeichnung und Übertragung von Sportereignissen verfolge Staige One einen ehrgeizigen Wachstumskurs, in dessen Rahmen die Umsätze in den nächsten Jahren vervielfacht werden sollen, so SMC-Research.