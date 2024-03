NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 165 auf 190 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Modekonzern habe in diesem Frühjahr vielversprechende Signale gesendet, auch wenn H&M noch einen weiten Weg vor sich habe, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bruttomarge sei deutlich übertroffen worden, doch seine nach oben hin überarbeiteten Ergebnisschätzungen je Aktie seien eher auf den verbesserten Umsatzausblick zurückzuführen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 08:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 08:59 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,00 % und einem Kurs von 15,47EUR auf Tradegate (27. März 2024, 17:19 Uhr) gehandelt.