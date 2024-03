IT-Dienstleister Cancom peilt 2024 deutliches Wachstum an - Dividende stabil Der IT-Dienstleister Cancom rechnet im laufenden Jahr im schwierigen Umfeld mit einem deutlichen Wachstum. Der Erlös soll von 1,52 Milliarden Euro im Vorjahr auf 1,75 bis 2,0 Milliarden Euro zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in München …