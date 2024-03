Warnung der Fed, Nvidia-Abverkauf - und die Marktbreite!

Ein Fed-Mitglied warnt, dass die Zinsen später und weniger sinken werden als die Märkte erwarten - aber gestern stiegen dennoch fast alle Aktien an der Wall Street (90%), während Nvidia aber weiter abverkauft wurde. Wir erleben derzeit eine große Rotation an der Wall Street vor dem heute letzten Handelstag des ersten Quartals: die Marktbreite nimmt deutlich zu. Gestern passierte das Gegenteil der vorherigen drei Handelstage: Richtung Handelsschluß kam die Rally - aber werden die Märkte heute auf die Aussagen von Fed-Mitglied Waller reagieren, wonach die Zinsen vorerst nicht gesenkt werden? Die Nvidia-Aktie nun an einer kritischen Unterstützung-Marke..

