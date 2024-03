HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Das Jahr 2023 sei auf den ersten Blick schwach geendet für den Gabelstaplerhersteller, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2024 liege indes über der Konsenserwartung./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 34,24EUR auf Tradegate (28. März 2024, 12:41 Uhr) gehandelt.