Jim Cramer rät Anlegern, einen Rückgang am Markt zu begrüßen und etwas Bargeld zu beschaffen, um Aktien zu niedrigeren Preisen zu kaufen. "Ich denke, die Leute haben Recht, wenn sie einen Rückschlag erwarten", so Cramer bei CNBC am Mittwoch.

Und weiter: "Aber das ist kein Grund, die Flucht nach vorne anzutreten. Stattdessen sollten Sie ein wenig Bargeld auftreiben, den Markt beobachten, wie er breiter wird – was er ja auch tut – und dann Ihre bevorzugten Technologiewerte kaufen, wenn sie fallen."