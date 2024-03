Erste Bohrungen auf Nickel-Kupferprojekt Rottenstone SW bereits abgeschlossen!

Das Team von Ramp Metals (TSXV RAMP / WKN A407UW) macht keine halben Sachen: Wie gegenüber Goldinvest.de auf der PDAC 2024 angekündigt (Video-Interview hier) hat das Unternehmen von CEO Jordan Black nur wenige Tage nach erfolgreichem Listing in Toronto die Bohrer in Gang gesetzt. Und wie heute bekannt wurde, sind vier Bohrungen sogar bereits abgeschlossen!

In einem technischen Bericht zur Rottenstone SW-Liegenschaft von Ramp waren verschiedene, geophysikalische Untersuchungen empfohlen worden. Dazu gehörten luftgestützte geophysikalische Zeitbereichsmessungen (TDEM), Bodenprobenahmen und die Auswertung der geophysikalischen Messungen, um so Bohrziele zu generieren.

Äußerst interessant ist dabei, dass diese geophysikalischen Daten große Ähnlichkeiten einer bestimmten Struktur auf Rottenstone SW – dem „Rottenstone Eye“ mit der Nova Eye-Struktur aufzeigten, die Dr. Mark Bennett, damals in Diensten von Sirius Resources, in Western Australia entdeckt hatte. Dr. Bennett leitete in der Folge die Entwicklung der daraus entstandenen Nickel- und Kupfermine Nova-Bollinger und Sirius Resources wurde schließlich für 1,8 Mrd. AUD übernommen…

Vielversprechende Bohrziele generiert

Jedenfalls lieferte das abgeschlossene Explorationsprogramm insgesamt günstige Ergebnisse, sodass das Ramp-Team beschloss, ein erstes Bohrprogramm anzustoßen, um erst einmal die untertägige Geologie der Liegenschaft besser zu verstehen. Insgesamt hat man aus den gewonnenen Daten vier vorrangige Bohrziele generiert, von denen das Unternehmen erst einmal zwei, die nahe der Oberfläche gelegen sind, mit den aktuellen Bohrungen testet.

Das erste Ziel stellt dabei eine Anomalie in der Mitte der Rottenstone-Claims dar und liegt innerhalb der so genannten „Rottenstone Eye“-Struktur. Bei dem zweiten Bohrziel handelt es sich hingegen um eine Anomalie außerhalb der Rottenstone Eye-Struktur, die laut Ramp rund 3 Kilometer ost-südöstlich des ersten Standorts liegt. Bislang hat man bereits vier Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.180 Metern abgeschlossen, deren Bohrkerne bereits auf dem Weg ins Labor sind.

Auf Trend mit einer historischen Nickel- und Kupfermine

Die Rottenstone SW-Liegenschaft selbst befindet sich im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan rund 115 Kilometer nördlich der Stadt La Ronge. Sie setzt sich aus 12 Claims zusammen, die sich insgesamt über eine Fläche von 17.285 Hektar erstrecken. Das Projektgebiet liegt dabei entlang einer regionalen, von Nordosten nach Südwesten verlaufenden Struktur, die auch die historische Rottenstone-Mine umfasst. Dort wurden 40.000 Tonnen hochgradigen Nickels, Kupfers und Elementen der Platingruppe sowie Gold gefördert. Die Gehalte lagen bei starken 3,28% Nickel, 1,83% Kupfer und 9,63 g/t Platin-Palladium-Gold.

Fazit: Es ist eigentlich wenig verwunderlich, dass das Ramp Metals-Team angesichts dieser spannenden Ausgangslage so schnell wie, wenn nicht noch schneller als angekündigt mit den Bohrungen auf Rottenstone SW begonnen hat. Gleichzeitig aber ist es gut zu sehen, dass die gerade frisch gelistete Company ihren Worten so schnell Taten folgen lässt. Die große Ähnlichkeit zwischen dem Rottenstone- und dem Nova-Eye gewinnt zudem dadurch an Gewicht, dass der Entdecker von Nova-Eye, Dr. Mark Bennett mittlerweile bei Ramp Metals an Bord ist. Ja, Ramp steht noch ziemlich am Anfang der Erkundung von Rottenstone SW und ja, das Risiko ist wie bei Explorern in diesem frühen Stadium üblich noch hoch. Doch sind das unserer Ansicht nach auch die Chancen, sollte das Unternehmen mit seinen Bohrungen ins „Bullseye“ treffen. Wir bleiben auf jeden Fall dran!

