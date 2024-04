Vinh merkt an, dass "Rückmeldungen aus der Lieferkette darauf hindeuten, dass GB200 mit [durchschnittlichen Verkaufspreisen] von 1,5 bis 2 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 zu einer Standardkonfiguration werden und an sich 90 bis 140 Milliarden US-Dollar an Einnahmen generieren könnte".

Und weiter: "Die Nachfrage nach H20 [Chips] in China ist viel höher als erwartet und könnte in diesem Jahr 9 bis 12 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Einnahmen einbringen.", Vinh hat in der Folge sein Kursziel für die Nvidia-Aktie von 1.100 auf 1.200 US-Dollar erhöht, was einem Aufwärtspotenzial von rund 38 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag entspricht. Er bekräftigt auch sein Rating "Overweight".

Laut einer FactSet-Umfrage von Analystenschätzungen wird Nvidia für das im Januar 2025 endende Geschäftsjahr einen Gewinn pro Aktie von 25,12 US-Dollar bei einem Umsatz von 110,69 Milliarden US-Dollar und im darauffolgenden Jahr einen Gewinn von 30,30 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 135,66 Milliarden US-Dollar erzielen.

Auch andere Analysten sind vom Potenzial der GB200-Konfiguration angetan. Der Analyst Ben Reitzes von Melius Research sagte am Montag in einer Videopräsentation, dass das flüssigkeitsgekühlte Rack-System NVL72, das 36 GB200-Chips enthält, ein "Gewinn- und Umsatzmonster" sein könnte, mit einem Verkaufspreis von etwa 3,5 Millionen US-Dollar.

