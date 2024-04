Das seien Aktien, die sowohl in Bezug auf Cashflow als auch auf die Fundamentaldaten des Unternehmens Sicherheit versprechen, so Analystin Susan Dziubinski von Morningstar. Sie präferiert Unternehmen mit deutlichen Wettbewerbsvorteilen und einer soliden Managementhistorie in Sachen Kapitalallokation. "Aber ein großartiges Unternehmen ist nicht immer eine großartige Aktie. Es ist entscheidend, nicht zu viel für die Anteile eines Unternehmens zu zahlen", merkt sie an.

Dziubinski hebt drei Unternehmen hervor, deren Aktien sie für langfristige Investitionen für geeignet hält: Kenvue im Gesundheitssektor, die US-Regionalbank U.S. Bancorp und den Medizintechnikhersteller Zimmer Biomet.