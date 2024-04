In zwei Wochen ist Showtime! Teslas größter Bulle verliert langsam den Glauben: Kann Musk Tesla noch retten? Die Tesla-Aktie konnte in dieser Woche endlich wieder Kursgewinne verzeichnen. Aber einer der größten Tesla-Bullen der Wall Street scheint langsam den Glauben an den E-Autobauer zu verlieren.