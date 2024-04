In den vergangenen 12 Monaten entwickelte sich sowohl die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) mit einem Plus von 9 Prozent als auch die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001), die sogar um 33 Prozent zulegen konnte, sehr erfreulich. Auch nach den kräftigen Kursanstiegen werden die beiden DAX-Werte von Experten als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft.

Wer in den nächsten Jahren auch bei stagnierenden oder nachgebenden Aktienkursen positive Renditen erwirtschaften möchte, könnte eine Investition in DuoRendite Aktien-Anleihen in Erwägung ziehen. Derzeit bietet die Landesbank Baden-Württemberg DuoRendite-Aktien-Anleihen mit 3-jähriger Laufzeit auf die Mercedes-Benz- (ISIN: DE000LB45SH2) und mit 2-jähriger Laufzeit die Continental-Aktie (ISIN: DE000LB45S68) mit Sicherheitspuffern von 25 Prozent Zinskupons von 4,50 Prozent (Mercedes-Benz) und 5,00 Prozent (Commerzbank) pro Jahr zur Zeichnung an. Am Beispiel der Anleihe auf die Mercedes-Benz-Aktie-Aktie soll die Funktionsweise dieses Anleihetyps veranschaulicht werden.