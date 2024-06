WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen will einen Beauftragten für die deutsch-polnische Zusammenarbeit ernennen, um das zwischenzeitlich angeschlagene nachbarschaftliche Verhältnis wieder ins Lot zu bringen. Der Beauftragte solle in Kürze vom Außenministerium ernannt werden, sagte ein Sprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur PAP. Zu seinen Aufgaben wird unter anderem die Verbesserung der gesellschaftlichen und grenznahe Zusammenarbeit gehören.

Der Beauftragte soll demnach aber auch das Außenministerium in seinem Dialog mit der deutschen Seite über den Umgang mit der Geschichte unterstützen. Insbesondere gilt das für den geplanten Bau des Deutsch-Polnischen Hauses in Berlin - einem Ort der Begegnung und des Erinnerns an die Opfer der deutschen Besatzung in Polen von 1939 bis 1945.