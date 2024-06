FRANKFURT (dpa-AFX) - Die positive Einschätzung eines Analysten hat am Montag die Aktien von Hochtief beflügelt. Die Papiere des Baukonzerns stiegen zwischenzeitlich um über 9 Prozent bis auf 108,40 Euro. Das Analysehaus Jefferies hatte sie zuvor von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 109 auf 124 Euro angehoben.

Hochtief kletterten damit auf den höchsten Stand seit Ende März und näherten sich damit auch dem kurz davor erreichten Jahreshoch von 111,90 Euro. Am späten Mittag notierten die Aktien noch mit 8,4 Prozent im Plus bei 107,50 Euro. Die Aktien des im MDax notierten Unternehmens haben sich mit dem Kurssprung auch aus dem Minus des laufenden Kalenderjahrs herausgearbeitet: Seit Jahresbeginn steht nun wieder ein Plus von mehr als 7 Prozent.