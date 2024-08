Bilfinger boomt: Umsatzsprung und starke Übernahme treiben Wachstum an!

Der Industriedienstleister Bilfinger hat im zweiten Quartal 2023 von einer starken Nachfrage und der Übernahme von Teilen des Unternehmens Stork profitiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) um 61 Prozent auf 70 Millionen Euro zulegte. Diese positive Entwicklung wurde auch durch ein Sparprogramm unterstützt. Der Gewinn für das zweite Quartal betrug 48 Millionen Euro, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 30 Millionen Euro im Vorjahr darstellt.

Die Integration der Stork-Einheiten wurde erfolgreich gestartet, und das Unternehmen ist zuversichtlich, seine Mittelfristziele bis 2025/2027 zu erreichen. Bilfinger plant, in diesem Zeitraum jährlich um 4 bis 5 Prozent zu wachsen und die operative Marge auf 6 bis 7 Prozent zu steigern.

Die Quartalszahlen wurden an der Börse positiv aufgenommen, und die Aktie stieg um rund vier Prozent auf 50,20 Euro. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs um etwa 45 Prozent erhöht, und der Unternehmenswert hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Dennoch liegt der aktuelle Kurs noch weit unter dem Höchststand von über 93 Euro vor zehn Jahren.

Der Auftragseingang stieg im zweiten Quartal um 39 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro, was den Auftragsbestand auf knapp 4,1 Milliarden Euro anwachsen ließ. Besonders erfreulich ist die Entwicklung des Cashflows, der im ersten Halbjahr positiv ist, was in den vergangenen Jahren nicht der Fall war.

Insgesamt zeigt Bilfinger eine positive Entwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld, das durch Outsourcing-Trends und eine gute Makro-Lage begünstigt wird. Die Unternehmensführung sieht sich auf einem vielversprechenden Wachstumspfad, der durch die Integration neuer Geschäftseinheiten und die Optimierung bestehender Strukturen unterstützt wird.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 48,75EUR auf Lang & Schwarz (15. August 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.