Volkswirt will globales Online-Testverfahren für Einwanderer

Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, fordert ein weltweites Online-Testverfahren, um schnell und unbürokratisch qualifizierte Zuwanderer für Deutschland auszuwählen. Der Test solle "auf die Anforderungen der hiesigen Unternehmen abgestimmt und direkt mit der Erteilung einer befristeten Arbeitserlaubnis verbunden" sein, schreibt der Wirtschaftswissenschaftler in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" (Wochenendausgabe)-Wer im Test gut abschneide, soll nach Schularicks Plan in eine Bewerberbörse kommen, auf die wiederum deutsche Unternehmen Zugriff haben. Wer von ihnen ausgewählt werde, soll demnach "automatisch eine fünfjährige Arbeitserlaubnis in Deutschland" erhalten.