Earnings Quickcheck Q3/24: Private Credit-Dominator Ares Management (b)rennt

Earnings-Quickchecks ' schaue ich mir die aktuellen Geschäftszahlen der Unternehmen an und unterziehe sie einem kurzen Abgleich mit meinem Investmentcase. In meinen '' schaue ich mir die aktuellen Geschäftszahlen der Unternehmen an und unterziehe sie einem kurzen Abgleich mit meinem Investmentcase.





Ares Management , den Domiator im Bereich 'Private Credit'. Die Ares Management Corp. wurde 1997 gegründet und bringt es trotz seiner noch recht jungen Unternehmensgeschichte bereits auf 492 Mrd. USD an Assets under Management. Damit liegt man in etwa auf Augenhöhe mit Heute geht es um, den Domiator im Bereich 'Private Credit'. Die Ares Management Corp. wurde 1997 gegründet und bringt es trotz seiner noch recht jungen Unternehmensgeschichte bereits auf 492 Mrd. USD an Assets under Management. Damit liegt man in etwa auf Augenhöhe mit KKR und Apollo , während die Branchenführer Blackstone und Brookfield es inzwischen auf über eine Billion AuM bringen.





Ares fokussiert sich klar auf den Bereich 'Private Credit', der für 320 Mrd. USD der AuM steht, und dieser wird ergänzt um 70 Mrd. im Immobiliensektor und 25 Mrd. in Private Equity, also Unternehmensbeteiligungen. Diese Strategie spiegelt sich auch bei den Investoren wider, bei denen Pensionsfonds mit einem Anteil von 26 % und Versicherungen mit 14 % überwiegen aus den USA (60 %), Europa (17 %) und Asien (15 %). Private Credit ist der am schnellsten wachsende Bereich im Spektrum der Finanzinvestoren. Klassische Banken wurden seit der Finanzkrise von den Regierungen und Bankenaufsehern immer stärker regulatorisch in den Würgegriff genommen und ziehen sich aus immer mehr Bereichen zurück. Und das bei einem weltweit steigenden Kreditbedarf. In diese Lücke stoßen Finanzinvestoren, die längst zu Finanzierungspartnern von Unternehmen und Staaten geworden sind. Anstelle der Banken finanzieren sie die Infrastruktur und stellen benötigtes Fremdkapital für Wachstumsunternehmen zur Verfügung.





Und Wachstum kann Ares Management ohne Zweifel vorweisen...