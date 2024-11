Wahllokale bei Präsidentenwahl in Moldau sind geschlossen

CHISINAU (dpa-AFX) - Die Bürger der zwischen der Ukraine und dem EU-Land Rumänien gelegenen Republik Moldau haben in einer Stichwahl über ihr Staatsoberhaupt abgestimmt. Die Wahllokale schlossen um 21.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MEZ). Nach Angaben der Wahlkommission in der Hauptstadt Chisinau begann die Stimmenauszählung in dem Land mit 2,5 Millionen Einwohnern, das EU-Beitrittskandidat ist. Die Beteiligung ist demnach bereits höher als beim ersten Durchgang am 20. Oktober.

Präsidentin Maia Sandu von der prowestlichen Partei Aktion und Solidarität (PAS) hofft auf eine zweite Amtszeit in dem verarmten Agrarland. Herausgefordert wurde die 52-Jährige in der Stichwahl von dem ehemaligen Generalstaatsanwalt Alexandr Stoianoglo. Der 57-Jährige tritt für die Partei der Sozialisten des moskaufreundlichen Ex-Präsidenten Igor Dodon an. Sandu kam in der ersten Runde am 20. Oktober auf 42,45 Prozent der Stimmen, Stoianoglo erreichte 25,98 Prozent. Der Ausgang der Wahl galt als offen./ksr/DP/men