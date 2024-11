OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Boris Pistorius/SPD:

"Die SPD hat immer dann Wahlen gewonnen, wenn ihre Kandidaten nah am Bürger waren. Man kann das an plakativen, praktischen Dingen festmachen: Aufstieg durch Bildung hilft. Currywurst essen ohne schlechtes Gewissen (Schröder) auch. Abfällige Bemerkungen über Pinot Grigio für fünf Euro (Steinbrück) schaden - ebenso wie eine allzu starke Fokussierung auf identitätspolitische Themen. Übersetzt in Politik bedeutet das: Die SPD-Klientel überzeugt, wer eine gesunde Mischung aus sozialpolitischer Verantwortung für die Schwachen und der Belohnung von Leistung hinbekommt. Wer wirtschafts- und innenpolitische Stabilität garantiert. Auch gegen eine starke Bundeswehr haben viel weniger Genossen etwas einzuwenden als ein Rolf Mützenich denken mag."/yyzz/DP/he