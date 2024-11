Habeck wirbt auf Tech-Konferenz für Gründerinnen

BERLIN/LISSABON (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Vorfeld der Technologiekonferenz "Web Summit" in Lissabon auf die Leistungen und Innovationen von weiblichen Start-up-Gründerinnen aus Deutschland und Europa hingewiesen. Auf seiner ersten Auslandsreise nach dem Zerwürfnis in der Ampelkoalition wurde der Vizekanzler von zwölf Unternehmens-Gründerinnen und acht Multiplikatorinnen aus der Start-up-Szene begleitet.

Der "Web Summit" gehört mit rund 70.000 Teilnehmern zu den weltweit bedeutendsten Tech-Konferenzen und ist der wichtigste internationale Start-up-Treff in Europa. In diesem Jahr sind insgesamt rund 150 junge Unternehmen aus Deutschland in Lissabon vertreten, davon stellen 100 am deutschen Gemeinschaftsstand, dem "German Pavillon", aus.