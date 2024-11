Britischer Premier Starmer will sich bei G20 mit Chinas Xi treffen

Es dürfte aber auch um den fast 1.000 Tage andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine gehen. China unterhält enge Beziehungen zu Russland. "Es liegt im besten Interesse des Vereinigten Königreichs, sich auf der globalen Bühne zu engagieren - sei es durch den Aufbau starker und fruchtbarer Partnerschaften mit unseren engsten Verbündeten oder durch einen offenen Umgang mit denjenigen, deren Werte sich von unseren eigenen unterscheiden", sagte Starmer laut einer Mitteilung.

Der britische Premier ist nicht der Einzige, der angesichts einer instabilen Weltlage gute Beziehungen zu China aufrechterhalten will. Zuvor war US-Präsident Joe Biden in der vergangenen Woche am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der peruanischen Hauptstadt Lima mit Xi zusammengekommen./gma/DP/zb