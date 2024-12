ProSiebenSat.1 sichert sich neun Live-Spiele im Free-TV

Alexander909 schrieb 01.12.24, 12:10

Da Söder sich auch ablehnend zur Übernahme von Pro7 geäußert hat, könnte ich mir vorstellen, dass die Italiener so lange warten bis sie gebeten werden.



So weit mir bekannt ist, beziehen sich die Äußerungen von Söder & Co. auf einen Zeitraum, als Silvio Berlusconi sen. noch lebte. Vermutlich wird man auch heute in der Politik nicht begeistert sein, aber ich würde die Ablehnung auch nicht zu hoch hängen. Fakt ist, daß der Konsolidierungsprozess in der europäischen (TV-)Medienbranche andauert und Pro7 als Übernahmekandidat recht weit vorne stehen dürfte.



Das wäre dann ein „Saban“ Moment und würde zu Kursen weit unter den jetzigen stattfinden.



Die heutige Situation kann man mit der Zeit damals überhaupt nicht vergleichen. Zu Erinnerung, Kirch war pleite und Pro7 verdient trotz der seit zwei Jahren anhaltenden Rezession immer noch reichlich Geld und die Verschuldung ist nicht gerade klein, aber man ist noch sehr, sehr weit davon entfernt, die Zinsen für die Kredite nicht bezahlen zu können.



...aber das worst case Szenario nicht auszuschließen...



Man kann in allen Lebensbereichen ein Worst Case Szenario nie ausschließen (liegt ja auch in der Natur der Sache), aber die Frage ist doch, wie wahrscheinlich ist es. Ich könnte genauso gut ein best Case Szenario aufstellen, Trump friert den Krieg in der Ukraine ein, der Nahostkonflikt wird beendet, es gibt eine schwarz-gelbe Regierung, die Konjunktur springt massiv an, die Werbeeinnahmen sprudeln wie verrückt, ein dritter Investor buhlt plötzlich um die hochprofitable Pro7-AG und wir sehen Kurse von 20 € + x. Ist das best Case Szenario wahrscheinlich, glaube ich daran, nein, aber auch das Worst Case Szenario halte ich für ziemlich unwahrscheinlich.