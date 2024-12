Compugroup bestätigt Übernahmegespräche mit CVC

sekat schrieb heute 09:41

Guten Tag zusammen, einer meiner Lieblingssänger verabschiedet sich von der Bühne am Ende des Konzerts immer mit dem Satz "Tschüss, und lasst Euch nicht verarschen". Das gebe ich hiermit Kleinaktionären auf den Weg. Aussitzen. Geduld. Hamburg. Dort werden Hornbach Baumarkt und Katek nach wie vor gehandelt. Ich bin mit beiden dick im Plus. Wird auch hier so ein. Wer jetzt aufgrund des Tagesplus überlegt auszusteigen, dem empfehle ich die Überlegung des Gegenteils. Ich würde niemandem abraten in dieser Situation noch mehr CGM zu kaufen. Besser als Tagesgeld. Be your own SCUR-Alpha. Tschau Kakao