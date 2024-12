Kaufempfehlung bringt Cewe-Erholung auf Trab

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank Oddo BHF ist der Aktienkurs von Cewe am Freitag hochgesprungen. Sie stiegen um rund 4,5 Prozent auf 105,60 Euro. Damit haben die Papiere nun Dreiviertel der Kurskorrektur zwischen Anfang Oktober und Ende November aufgeholt und es zurück über die einfache 200-Tage-Linie geschafft. Dank des innovativen Fotodienstleisters könne man Momente für immer in hochwertige Fotoprodukte einfangen, was bei Verbrauchern auch bei mauer Konsumstimmung ungebrochen sehr gefragt sei, hieß es. Die Experten setzen ein Kursziel von 145 Euro an und liegen damit noch deutlich über dem Rekord von 2021./ag/mis

