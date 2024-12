Bundestag beschließt Reform der Filmförderung

xwin schrieb 14.12.24, 14:28

Spricht im Fanversum keiner aus aber Tesla könnte auch 0 Autos verkaufen und der Kurs wäre da wo er ist. Tesla ist meiner Überzeugung nach jetzt einfach eine politische Korruptionsaktie. Nicht mehr und nicht weniger. So lange Musk in der Gunst vom Trump steht Bingo ... gibt es früh Streit oder strauchelt Musk, dann R.I.P. Tesla. Wäre aber auch möglich, dass Musk am Ende mächtiger als Trump wird. Nicht auszuschliessen. Die Fanbase hilft ja fleissig mit.



Das Konzept 'Ja, ein Verbrecher aber unser Verbrecher' wurde nun einfach nach oben skaliert so einfach ist das. Nur meine persönliche Meinung.