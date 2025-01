Dax startet etwas schwächer in die Handelswoche - Commerzbank vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montagmorgen etwas schwächer in die Handelswoche gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.890 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag.



An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank-Aktien, gefolgt von den Papieren der Deutschen Bank. Am Tabellenende fanden sich die Papiere von Siemens Energy wieder.





