E-Rezept nimmt Fahrt auf

STECKBORN (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke DocMorris hat im vergangenen Jahr etwas mehr umgesetzt. Gegen Jahresende zogen die Verkäufe beim E-Rezept in Deutschland deutlich an. Der Konzernumsatz stieg2024 in Lokalwährungen um 6,7 Prozent auf 1,09 Milliarden Franken, wie DocMorris am Dienstag mitteilte. Im Hauptmarkt Deutschland erhöhten sich die Erträge um 6,9 Prozent auf 1,02 Milliarden Franken. Mit den Zahlen wurden die Erwartungen der Analysten weitgehend erfüllt. DocMorris selber hatte einen Umsatzanstieg zwischen 5 und 10 Prozent in Aussicht gestellt. Der Aktienkurs gab am Vormittag aber etwas nach.

E-Rezepte nehmen Fahrt aus