Hemostemix - Gewinner des Megatrends Langlebigkeit?

Die Aktie des kanadische Biotechunternehmens Hemostemix Inc. (TSXV:HEM, FSE:2VF0) wird ab heute, Donnerstag, 23 Januar 2025, unter dem Symbol HMTXF erstmals an der regulierten US-Börse OTCQB handelbar sein. Bis dato besaß Hemostemix nur eine einfache OTC-Börsennotiz. Das Unternehmen verspricht sich von dem neuen Listing eine bessere Handelbarkeit und höhere Börsenumsätze. Ebenfalls am heutigen Donnerstag präsentiert sich das Unternehmen um 11:00 Uhr AST Ortszeit auf dem Sequire Investor Summit in Puerto Rico mit dem Vortrag „Welcome to Your Fountain of Youth“.

Hemostemix CEO Thomas Smeenk kommentierte: „Die Notierung an der OTCQB ermöglicht es US-Investoren, sich direkt an ihrem „Jungbrunnen“ und ihrer Langlebigkeit zu beteiligen. Wir als Management und Direktoren haben seit 2020 9,1 Millionen US-Dollar in „Your Fountain of Youth“ von Hemostemix investiert. Wir haben dies getan, weil unsere Therapie wirkt. Unsere Behandlung mit Stammzellen aus Eigenblut hat sich in 498 Behandlungen und sieben klinischen Studien mit 318 Probanden als klinisch relevant, statistisch signifikant und sicher erwiesen.“

OTCQB-Listing dient als Sprungbrett für ein weiteres Up-Listing in Richtung NASDAQ oder NYSE

Die Notierung an der OTCQB öffnet die Türen zu einem breiteren Investorenpool, darunter Broker, verwaltete Konten, institutionelle Investoren und andere, die nach zuverlässigeren und transparenteren Möglichkeiten wie HMTXF suchen. OTCQB-Unternehmen sind in Finanzdatensystemen wie Bloomberg, Reuters und Yahoo Finance enthalten. Die OTCQB dient als Sprungbrett für Unternehmen, die an höheren Börsen wie der NASDAQ oder der NYSE notiert werden möchten. Durch den Nachweis der Einhaltung der TSXV- und OTCQB-Standards bereitet sich Hemostemix auf ein Up-Listing vor.

Fazit: Das Biotechunternehmen Hemostemix könnte zu einem der großen Gewinner des Megatrends „Langlebigkeit“ werden. Seine Stammzellentherapie auf Basis von Eigenblut hilft schwer kranken Menschen, indem sie mit körpereigenen Mitteln gezielt die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert. Die bahnbrechende Stammzelltherapie ACP-01 setzt neue Maßstäbe in der regenerativen Medizin: Die Behandlung hat nachweislich Gliedmaßen gerettet, Geschwüre geheilt und Schmerzen beendet. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die für den behandelnden Arzt und für den Patienten technisch einfache Behandlung nicht nur von kranken Menschen genutzt wird, sondern auch schon jüngere Kunden die Vorteile der Therapie prophylaktisch nutzen wollen, um ihre Lebensqualität möglichst lang zu erhalten. Anfänglich wird Hemostemix die eingesandten Blutproben im Labor des Partners Cytoimmune in Puerto Rico noch händisch aufbereiten. Durch die geplante Automatisierung der Produktion in Puerto Rico will Hemostemix seine Therapie aber in hohem Maße skalierbar machen.

Mehr Informationen unter: Hemostemix‘ Verjüngungstherapie rettet Gliedmaßen, heilt Geschwüre und beendet Schmerzen

