Was ist Inflation? Klingt langweilig ist aber extrem wichtig! Die Inflation ist nichts anderes als eine Steuer gegen uns Bürger. Sie knabbert an unserem Geld und raubt uns jedes Jahr Kaufkraft. Seit 2001 hat der Euro offiziell schon 30% an Kaufkraft verloren. Unserer Ansicht nacht wird es Zukunft weit mehr werden.