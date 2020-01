Champions und Nachzügler 2019

Das beste Börsenjahr seit 2013 ist vorüber. Kann der Höhenflug weitergehen oder steht jetzt die große Konsolidierung an? Welche Einzelwerte haben in 2019 geliefert und welche mussten Prügel einstecken? Und am wichtigsten - Welche Dax-Titel haben jetzt Nacht-Potenzial? Mehr dazu in dieser Sendung.