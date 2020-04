Zwischen 8255 und gut 10.000 Punkten ging es im ersten Quartal auf und ab. Allein im März fiel der DAX noch nie so tief und so schnell wie in diesem Jahr 2020. Und auch das zweite Jahresviertel begann mit Verlusten. Ein- und Lichtblicke inmitten vieler schwarzer Schwäne in DIE WOCHE.