Was hat die Erholung beim Ölpreis verursacht? Die Hoffnung auf wirtschaftliches Wiederhochfahren? Anouch Wilhelms, Société Générale, erklärt in der Sendung "Zertifikate Aktuell", was hinter der Beruhigung am Ölmarkt steckt und wie Anleger darauf reagieren können. Wie sich außerdem die Unterschiede in der Preisentwicklung bei WTI und Brent erklären lassen, mehr dazu im vollständigen Interview.