Als FDP-Finanzpolitiker und Mitglied im U-Ausschuss verfolgt Florian Toncar das politische Nachspiel des Wirecard-Betrugs aus erster Reihe. Bei w:o TV erklärt er, warum die Aufsicht komplett neu geordnet werden muss.

Es habe genügend Hinweise an die Behörden gegeben, nicht erst nach den Enthüllungen der Financial Times, so Toncar. Im Interview mit Martin Kerscher zieht er nun eine erste Zwischenbilanz des Untersuchungsausschusses.

Welche Zeuginnen ihn besonders beeindruckt haben und warum im deutschen Behörden-Dschungel dringend aufgeräumt werden muss, sehen Sie auf dem YouTube-Kanal von wallstreet:online TV.

Auch andere Oppositionspolitiker äußerten Kritik am Führungsversagen im Fall Wirecard, wie wallstreet:online TV berichtet.

Video: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion