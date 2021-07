DAX nach EZB stark, Bitcoin bei Tesla akzeptiert, Regulierungen bei Versicherungen wie Allianz

Auch am Freitag kann der DAX weiter zulegen und damit die Woche in die Pluszone drehen. Nach den starken Verlusten am Montag war diese Variante schwer zu erwarten, das Chartbild zeigt jedoch weiterhin die Relevanz der großen Range an.

Auch die EZB hatte daran gestern nichts geändert. Bei der Sitzung wurde der Fokus auf die Inflation gelenkt, die in der Eurozone 1,9 Prozent und in Deutschland bereits 2,3 Prozent beträgt. Was haben Anleger hier für Alternativen zum Sparbuch?