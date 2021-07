Positive Marktstimmung! Solvecon-Chefanalyst Folker Hellmeyer erwartet Jahreshöchstkurse ohne Limit. Wo die fetten Einstiegschancen für Privatanleger lauern, bevor die Profis wiederkommen? wallstreet:online TV!

Viele Indizien deuten darauf hin, dass Profi-Investoren sich in die Sommerpause zurückgezogen haben und mit ihren Long-Positionen nicht angemessen positioniert sind, erklärt Folker Hellmeyer im Interview. Denn die aktuellen Quartalsberichte fallen signifikant besser aus als erwartet und auch Entspannungsmerkmale, die so nicht vorhersehbar waren, sorgen für überdurchschnittlich gute Stimmung am Markt. wallstreet:online TV einschalten!

Mehr von unseren Experten und Korrespondenten aus der wallstreet:online Zentralredaktion sehen Sie auf dem YouTube-Kanal von w:o TV. Gleich abonnieren und kein Video mehr verpassen!

Video: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion