Aktien-Lust, Inflations-Angst & Pain-Trades: Jahresend-Rally an der Börse in Sicht?

Die Inflation hält die Börsianer weiter in Atem - sowohl in Deutschland mit Raten weit über drei Prozent als auch in den USA mit über fünf Prozent. Daneben scheint die Aktien-Lust vieler Marktteilnehmer ungebrochen, wenngleich die mahnenden Stimmen lauter werden; auch die von Fondsmanager Frank Fischer, der für die kommenden Woche eher eine Konsolidierung erwartet. Kann es danach eine Jahresend-Rally geben? Und was sind eigentlich sogenannte Pain-Trades? Aufklärung verspricht die aktuelle Ausgabe von Value Kompakt der Kollegen von Shareholder Value TV mit Frank Fischer, Heiko Böhmer und Endrit Cela. #Rally #Inflation #Aktien

