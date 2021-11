Aktienlust Aktuell – Tesla, Nordex, Eckert & Ziegler, Schaeffler, Porsche, Munich Re, Bayer, About You

Jürgen Schmitt,über das Börsengeschehen

Über Elon Musk kann man ja denken, was man will, doch eines steht für uns klar: Er ist ein cleveres Kerlchen, der einfach mal per Twitter abstimmen lässt, ob er ein Teil seiner inzwischen gigantischen Buchgewinne auch mal „versilbert“. Inzwischen dämmert es auch einigen anderen Experten (noch nicht den Anlegern), dass dieser Marketing-Gag einfach auch mit dem völlig überzogenen Kursniveau zusammenhängen könnte. Zahlen gab es derweil von Nordex, Eckert & Ziegler, Schaeffler, Porsche, Munich Re, Bayer und About You. Was ist daraus zu machen? Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an.

