Die "Magnificent Seven" kommen sich immer mehr ins Gehege. Mit dem Chatbot Q wildert Amazon bei Microsoft. Die wollen mit eigenen KI-Chips Nvidia im Zaum halten und in der Cloud will Alphabet mehr Anteile durch meckern!

Am Ende des Tages muss jeder schauen, wo er in Zukunft bleibt. Und genau da überschneiden sich die Geschäftsmodelle der großen sieben Börsenstars der laufendne Jahres immer häufiger. Ob KI, Cloud oder Speicherchips - jeder der glorreichen Sieben, will seine Stellung behaupten und ausbauen. Dabei geraten jetzt Alphabet und Microsoft aneinander. Die Google-Mutter hat in Großbritannien jetzt Beschwerde gegen den Softwareriesen wegen seiner Cloud-Praktiken eingelegt.

Airbus hat den ersten deutschen Flughafen für sein Projekt "Hydrogen Hub at Airport" gewonnen. Hamburg schließt sich dem Netzwerk des DAX-Konzerns an. "Gemeinsames Ziel ist die Erforschung sowie Auf- und Ausbau der Infrastruktur für die Nutzung von Wasserstoff." Könnte das Netzwerk wieder Leben in die Aktien von Plug Power, Nel und Co bringen?

Die Lufthansa wird nicht 20 Prozent seiner Anteile an der Sparte "Lufthansa-Technik" verkaufen. Damit bleibt die Perle der Kranich-Airline im kompletten Besitz des MDAX-Konzerns und das ist auch gut so!

Ulta Beauty macht nicht nur die Haare schön, sondern auch das Portfolio. Nach US-Börsenschluss gab es Zahlen der Kosmetik-Kette - die Anleger greifen zu.

