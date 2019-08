Angesichts der eher bärischen Situation bei S&P 500, Dax & Co. ist die Flucht in die Edelmetalle eine logische Konsequenz.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick : Nach einer längeren Seitwärtsbewegung zu Jahresbeginn zwischen 5 und 7,20 USD profitiert die Aktie des kanadischen Silberbergbau-Unternehmens seit Ende Mai vom anhaltenden Run auf die Edelmetalle. Seitdem konnte die Aktie bis zum Allzeithoch am 9. August ihren Börsenwert verdoppeln, die Pullbacks wurden stets gleich vom 20er-EMA retourniert, so auch bei der jüngsten Konsolidierung zur Monatsmitte. Heute erfolgte ein signifikanter Ausbruch mit einem Tagesplus von 5 Prozent.

Chart vom 20.08.2019 Kurs: 10,50 USD Meine Expertenmeinung zu First Majestic Silver (AG) Meinung: Angesichts der eher bärischen Situation bei S&P 500, Dax & Co. ist die Flucht in die Edelmetalle eine logische Konsequenz. First Majestic Silver hat eine schöne Performance hingelegt und beim nächsten Pullback könnte sich ein Einstieg lohnen.

Mögliches Setup: Nach dem heutigen Breakout ist ein Rücksetzer in den nächsten Tagen auf den 20er-EMA denkbar. Eine grüne Kerze darüber könnte als Einstiegssignal genutzt werden. Der Stopp Loss sollte dann etwas unter dem 20er-EMA platziert werden. Als vorläufiges Kursziel könnte das Allzeithoch bei 11 USD anvisiert werden, es ist aber nicht ganz auszuschließen, dass die Edelmetall-Rallye gleich weiter durchstartet.

Aussicht: BULLISCH

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/first-majestic-silver-ag-mit-breakout/