Der EU-Bürger und der Euro-Benutzer hat die freie Wahl, worüber er sich Sorgen machen will. Den möglichen Ausstieg der zweitgrössten Wirtschaftsmacht Grossbritannien aus der EU, ohne vertraglich abgesicherte Übergangsbestimmungen. Die allerneuste Regierungskrise in der drittgrössten Euro-Wirtschaftsmacht Italien, hochverschuldet und populistisch regiert. Vielleicht denkt er auch mal an die armen Griechen, die mit Multimilliarden zu Tode

Der Beitrag Schweiz und EU: Nicht dabeisein ist alles erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von René Zeyer.