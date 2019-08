NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat nach dem Rückschlag am Dienstag wieder an ihre jüngste Erholung angeknüpft. Angesichts der deutlichen Kursgewinne in Europa stieg der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch um 1,04 Prozent auf 26 232,18 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,83 Prozent auf 2924,49 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,85 Prozent auf 7729,76 Punkte an.

Aktuell hoffen die Anleger auf konjunkturelle Unterstützung durch die Notenbank. Erste Hinweise darauf könnte im Handelsverlauf bereits die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung liefern. Am Freitag dann wird Fed-Chef Jerome Powell die Eröffnungsrede des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming halten, von der ebenfalls Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Zentralbank erwartet werden.